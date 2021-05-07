Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’nı Tamamlayanlar Sertifikalarını AldıStres ve Öfke Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’nı Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde balıkçılık alanında soruşturma memuru olarak atanan personel, Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimini başarıyla tamamladı.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede ilk kez hayata geçecek uygulama ile soruşturma memuru olarak görevlendirilecek Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü personeli, balıkçılık alanında etkin denetim yapabilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği neticesinde, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Bölümü’ndeki personel bir hafta boyunca soruşturma memurluğu ve tahkikat dosyası düzenleme eğitimi aldı.

Bu eğitimin devam olarak söz konusu personel Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) iş birliğinde düzenlenen Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı’na katıldı.

Sertifika programını tamamlayanlar için kampüste sertifika töreni düzenlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Bakan Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Nadiri, törende birer konuşma yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: HİZMET İÇİ EĞİTİM ÖNEMLİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim programını düzenleyen UKÜ’ye teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanı olduğu dönemde de üniversite ile imzalanan protokol gereği kurslar düzenlendiğini anımsatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda da pandemi dönemine rağmen üreticilere yönelik faaliyetlerden taviz verilmediğini ve Hayvancılık Dairesi’nin eğitimlerinin sürdüğünü vurguladı.

Hizmet içi eğitimin önemine inanan bir olduğunu belirten Çavuşoğlu, bilgilerin güncellenmesi, gelişmelerin takip edilmesi halinde, geride kalınmayacağını aktardı.

Çavuşoğlu, ülkedeki en büyük sorunun denetim ve ölçümde yaşandığına dikkat çekerek, yıllarca balıkçılıkta sürdürülebilir bir yapının konuşulduğunu anlattı.

Çavuşoğlu, sahipsiz denetim anlayışını ortadan kaldırabilmek adına Polis Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, atanan soruşturma memurlarına eğitim verildiğini hatırlattı.

Bu eğitimin de yeterli olmayacağını düşündüklerini dile getiren Çavuşoğlu, soruşturma memurlarının karşısındaki insana nasıl davranması ve sorunlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini bilmesinin önemli olduğunu, devleti temsil eden kişilerin öfke ve stres kontrolünü yapabilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu ada bizim ve biz yönetmek istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, katılımcılara hitap ederek şöyle devam etti:

“Biz yönetemezsek sürdürülebilir bir sektörümüz olmaz. Burada yürüteceğiniz faaliyet ve yaptığınız işteki başarı çok kıymetlidir. Öfkemizi kontrol etmeye ve işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hem işimizi yapacağız, hem de karşımızdaki kişiyi bilgilendireceğiz. Karşımızdaki kişiye yumuşak olacağız, yumuşak kelimelerle hukukun ciddiyetini de ortaya koyabileceğiz.”

Bu habere tepkiniz:



07/05/2021 16:24