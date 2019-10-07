HABER KIBRIS

ad

Stres Yeme Bozukluklarını Tetikliyor!

Akmanlar, yeme bozukluklarının psikolojik nedenlerini anlat

ads
07/10/2019
HK

ads
Stres Yeme Bozukluklarını Tetikliyor!

Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, Haber Kıbrıs Web TV’de  Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına konuk oldu. Zühre Akmanlar, yeme bozukluklarının psikolojik nedenlerini anlattı. Akmanlar, yeme bozukluklarının kadınlarda daha sık görüldüğünü ve özellikle stres ile mücadelede yetersiz kalan kişilerde  görüldüğünü belirtti.

 Anne-Babalar Dikkat!

Obezite’nin ve özellikle Anoreksiya Nevroza’nın,  ergenlik dönemlerinde başladığını anlatan Uzm. Klinik Psikolog  Akmanlar, anne-babaların yanlış tutumlarının ve çocuklukta yaşanan travmaların da yeme bozukluklarını tetiklediğini vurguladı. Zühre Akmanlar, anne babaların  çocuklarda problem çözme yetisinin gelişmesine yardımcı olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

 

07/10/2019 12:17
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Akmanlar, Herşeyden Biraz, yeme bozuklukları, Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, Haber Kıbrıs Web TV,  Özlem Boyar, psikolojik nedenler, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.