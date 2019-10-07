Stres Yeme Bozukluklarını Tetikliyor!

Uzman Klinik Psikolog Zühre Akmanlar, Haber Kıbrıs Web TV’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına konuk oldu. Zühre Akmanlar, yeme bozukluklarının psikolojik nedenlerini anlattı. Akmanlar, yeme bozukluklarının kadınlarda daha sık görüldüğünü ve özellikle stres ile mücadelede yetersiz kalan kişilerde görüldüğünü belirtti.

Anne-Babalar Dikkat!

Obezite’nin ve özellikle Anoreksiya Nevroza’nın, ergenlik dönemlerinde başladığını anlatan Uzm. Klinik Psikolog Akmanlar, anne-babaların yanlış tutumlarının ve çocuklukta yaşanan travmaların da yeme bozukluklarını tetiklediğini vurguladı. Zühre Akmanlar, anne babaların çocuklarda problem çözme yetisinin gelişmesine yardımcı olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

07/10/2019 12:17