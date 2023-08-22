Kontrolü kaybettiğiniz anlarda, stressiz ve rahat hissetmek oldukça zorlu olabilir. Bu anlarda nefes kontrolünüzü sağlamalı ve kendinizi yatıştırmalısınız.

Kendinizi yatıştırmak için telkin cümleleri kurabilir hatta bunları yüksek sesle tekrar edebilirsiniz. İşte stresi azaltmak için her gün tekrar edebileceğiniz cümleler:



1- "Derin nefes al"

2- "Mükemmel olmama gerek yok"

3- "Akışına bırak"

4- "Her duygu geçici"

5- "Dünyanın sonu değil"

6- "Yavaşla"

7- "Bu stres hissini kontrol edebilirim, beni yönetmesine izin vermek benim elimde"

8- "Stresli hissetsem de kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum"

9- "Tüm deneyimler öğrenmem ve büyümem için bir fırsat"

10- "Nefes verip rahatladığımı hissediyorum"

11- "Kendimi affediyorum"

12- "Bana hizmet etmeyen şeylerin gitmesine izin veriyorum"