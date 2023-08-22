Stresi azaltmak için her gün tekrar edebileceğiniz cümleler

Hayatın zorlukları karşısında, kontrolü kaybettiğiniz durumlarda stresle karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda kuracağınız motivasyon cümleleri sizi rahatlatabilir ve kontrolünüzü sağlamanıza yardımcı olabilir. İşte stres seviyenizi azaltabilecek motivasyon cümleleri...

ads ads ads ads
22/08/2023

ads
Stresi azaltmak için her gün tekrar edebileceğiniz cümleler

Kontrolü kaybettiğiniz anlarda, stressiz ve rahat hissetmek oldukça zorlu olabilir. Bu anlarda nefes kontrolünüzü sağlamalı ve kendinizi yatıştırmalısınız.

Kendinizi yatıştırmak için telkin cümleleri kurabilir hatta bunları yüksek sesle tekrar edebilirsiniz. İşte stresi azaltmak için her gün tekrar edebileceğiniz cümleler:

1- "Derin nefes al"
2- "Mükemmel olmama gerek yok"
3- "Akışına bırak"
4- "Her duygu geçici"
5- "Dünyanın sonu değil"
6- "Yavaşla"
7- "Bu stres hissini kontrol edebilirim, beni yönetmesine izin vermek benim elimde"
8- "Stresli hissetsem de kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum"
9- "Tüm deneyimler öğrenmem ve büyümem için bir fırsat"
10- "Nefes verip rahatladığımı hissediyorum"
11- "Kendimi affediyorum"
12- "Bana hizmet etmeyen şeylerin gitmesine izin veriyorum"

22/08/2023 15:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Stresi azaltmak, sağlık, haber
MANŞETLER

HK SAĞLIK

Polat: Her yıl yaklaşık 5 milyon yeni olgu ile karşılaşılmaktadır

HK SAĞLIK

Doç. Dr. Burcu Polat, Alzheimer hastalığının evrensel bir sorun olduğunu belirterek “Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon yeni olgu ile karşılaşılmaktadır” dedi. Dünyadaki tüm ülkelerde bir halk sağlığı problemi olan alzheimer hastalığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Polat, hastalığı; beyin hücreleri diye bilinen nöronlarda ilerleyici bir kayıp ve bunun sonucu olarak beynin yapısal olarak bozulması olarak tanımladı.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.