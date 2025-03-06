Stresi yenmenin en kolay yolu

ABD merkezli çocuk doktoru Dr. Vanessa Slots, yaptığı açıklamada, "Açık havada olmanın bizim için pek çok şaşırtıcı faydası var" dedi.

Dr. Slots, "Doğada olmanın - her gün bir ağacın altında oturmak bile olsa - stresimizi azalttığını, bunun da kan basıncını, kalp atış hızını ve kortizol gibi stres hormonlarını düşürdüğünü gösteren birçok çalışma var" diye ekledi.

Doğada vakit geçirmek sadece stresi azaltmak ve depresyonu hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda hafızayı geliştirebilir ve DEHB'den muzdarip insanlara yardımcı olabilir.

Stres, dayanıklılık ve tükenmişlik araştırmalarında uzmanlaşmış Pensilvanya Üniversitesi araştırmacısı Kandi Wiens da, doğada vakit geçirmenin iyi hissettiren hormonlar olan dopamin ve endorfinleri artırdığını söyledi.

10 DAKİKADA ORTAYA ÇIKIYOR

Endorfinler, ağrı veya strese tepki olarak vücut tarafından salınan kimyasallardır ve Harvard Health'e göre doğada vakit geçirmek, egzersiz yapmak, seks yapmak, gülmek, meditasyon yapmak ve çikolata yemek gibi aktiviteler sırasında da salınırlar.

Wiens, "Tükenmişlik Bağışıklığı: Duygusal Zeka, Direnç Oluşturmanıza ve İşle İlişkinizi İyileştirmenize Nasıl Yardımcı Olabilir?" adlı kitabında, doğada olmanın stres azaltıcı etkilerinin 10 dakika gibi kısa bir sürede ortaya çıktığını açıkladı.

İster bir şehir parkını ziyaret ediyor ister ormanda yürüyüş yapıyor olun, açık havada vakit geçirmek zihinsel sağlığınıza destek verebilir.

Kanada'nın Ontario kentindeki Trent Üniversitesi'nden doğayla bağlantılılık üzerine çalışan psikolog Lisa Nisbet, "Düzinelerce araştırmadan, doğanın hem fiziksel hem de psikolojik insan sağlığına fayda sağladığına dair artan kanıtlar var."

“Doğada, hatta şehir doğasında bile yürüyerek ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Ve doğal dünyayla kurduğunuz bağlantı duygusu, fiziksel olarak doğaya dalmadığınızda bile mutluluğa katkıda bulunuyor gibi görünüyor" dedi.

2023'te yapılan başka bir araştırma da, doğa videoları izlemek gibi basit bir eylemin bile stresi azaltabildiğini ortaya çıkardı.