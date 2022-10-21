Stresin neden olduğu hastalıklar zinciri!

Stres doktorların ısrarla uzak durmasını tavsiye ettiği durumlardan biri. Stres, kas sitemini bozuyor bağışıklığı olumsuz etkiliyor. Peki stres hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

Stres herkesin günlük hayatında var. Stresli kişiler hastalıklara daha kolay yakalanıyor. Panik atak ve otoimmün hastalıklar tetikleniyor. Peki stres hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

STRESİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Kronik stres vücutta birçok farklı değişikliğe neden oalrak hastalıkları tetikler. Stresin neden olduğu hastalıklar genel olarak şunlardır:

- Kas gerginliği ve omuz, boyun ve kafadaki kronik kas gerginliğinden kaynaklanan baş ağrısı,

- Astım veya akciğer hastalığı olanlar için tehlikeli olabilen hızlı nefes alma,

- Panik atak,

- Stres hormonlarının (adrenalin, norepinefrin, kortizol) üretimi nedeniyle artan kalp hızı, yüksek nabız, yüksek tansiyon,

- Dolaşım sisteminde kalp krizine yol açabilen iltihaplanmalar,

- Adrenal bezlerde kortizol hormonu üretimi ve adrenal yorgunluk,

- Bağışıklık sisteminin işleyişi azalır. Soğuk algınlığı, aynı zamanda uçuk ve hatta alerjiler daha sık hale gelir,

- İç iltihaplar ve alerjiler otoimmün hastalıkları tetikleyebilir,

- Karaciğer daha fazla glikoz üretir, diyabetin öncüsü olabilir,

- Mide ekşimesi veya asit reflü gelişebilir,

- Mide bulantısı, mide ağrısı ve daha şiddetli vakalarda ülser gelişebilir,

- Stres sindirimi etkiler, ishal, kabızlık ve şişkinlik gelişebilir,

- Sinir sistemi aşırı çalışır, daha çabuk yorulursunuz, ruh hali değişimleri, depresyon, uyku bozuklukları oluşabilir,

- Kadınlarda adet döngüsü etkilenir, PMS semptomlarını kötüleştirebilir.

Bu habere tepkiniz:



21/10/2022 09:34