Stresli ve yoğun çalışan kadınlar erken menopoza giriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op.Dr. Evrim Aksoy, "18 Ekim Dünya Menopoz Günü" kapsamında kadınların menopoz konusunda dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi:

"Kadının son adet kanaması anlamına gelen menopoz, adet kanamaları ve siklusların bir sene içerisinde gerçekleşmemesi sonucu tanı alır. Genellikle 45–55 yaşları arasında meydana gelen menopozun bu 10 yıllık dönemine klimakterium adı verilir. Menopozda ortalama yaş 51 olmasına rağmen, 38–58 yaşları arasında da görülebilmektedir. Menopozdan sonraki yılları kapsayan döneme ise postmenopoz adı verilir. Perimenopoz veya premenopoz adı verilen dönemler kadınlarda kırklı yaşlarda başlar ve 4–6 yıl arasında devam eder. Bu döneme girildiğinde adet kanamaları ve sikluslarda düzensizlikler başlar, adet siklusları uzar, kanama miktarında ve süresinde değişiklikler meydana gelir.

40 YAŞ ÖNCESİ ERKEN, 55 YAŞ SONRASI GEÇ

40 yaş öncesi, adet kanamalarının kesilmesi erken menopoz olarak tanımlanır. Yumurtalıkların fonksiyonlarını sürdüremediği bu durum nadir olarak görülür ve erken tedavisi oldukça önemlidir. Çünkü erken menopoz kemik erimesi problemini erken yaşlarda beraberinde getirirken geri dönüşü zor olan kemik zayıflıklarına da sebep olur. Adet kanamalarının kesilmesi problemine bazen de aşırı stres, yoğun egzersiz programı, hızlı kilo kaybı, kürtaj gibi sonrasında rahim içi yapışıklıkların olduğu cerrahi müdahaleler sebep olabilir.

Geç menopoz ise erken menopozun aksine,54 yaşını geçmiş bir kadında adet kanamalarının halen devam etmesi durumuna verilen isimdir. Geç menopozun sebebi ailesel veya şeker hastalığına bağlı olabilir. Geç menopoza giren kadınlarda meme ve rahim kanseri görülme riski ise daha fazladır.