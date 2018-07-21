Stresliyseniz belinize dikkat

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

Hangi yaşlarda daha yaygın?

BEL ağrılarının en sık rastlanılan nedeni bel fıtığıdır. En sık 35-50 yaş arasında ve her iki cinste de eşit olarak görülür. Uzun boyluların bel fıtığına yakalanma riskleri daha fazladır. Ağır işlerde çalışanlar, ev hanımları, uzun süre oturmak zorunda kalan masa başı çalışanları, şoförler, sürekli ayakta duran öğretmenler, eczacı, garson gibi meslek sahipleri, yoğun stres altındaki yöneticiler bel fıtığına yakalanma olasılığı en fazla olan kesimdir.

Nasıl oluşur?

Bel fıtığı, omurgalar arasında bulunan ve disk denilen elastiki kıkırdak dokunun omurgaların basısı nedeniyle öne doğru kayarak omurilik kılıfından çıkan ve bacağın çeşitli bölgelerine giden sinirleri sıkıştırmasıyla oluşur. Bel fıtığının en önemli nedenlerinden biri de uzun süren strestir.

Belirtileri nelerdir?

Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel fıtığı ilerlerse bu semptomlara iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, dengesizlik ve yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.

Tedavi yolları nelerdir?

Bel fıtığının tedavisi, fıtıklaşmanın yani disk dediğimiz elastiki maddenin bacağa giden sinirlere yaptığı basının derecesine bağlıdır. Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcut, herhangi bir uyuşukluk, güç kaybı, hareket kısıtlılığı yoksa, bel fıtığı başlangıç safhasında demektir. Bu halde hastaya yatak istirahati verilir ve belini zorlayacak hareketlerden kaçınması önerilir.

Hastalara öneriler

Hasta kesinlikle bir-iki kiloyu aşan ağırlıkları kaldırmamalıdır. Öne ve yanlara doğru eğilme yasaklanır. Eğer yerden bir şey alınacaksa, hastanın çömelerek alması söylenir. Hastaların otururken belinin arkasına yastık koymaları ve yirmi dakikadan fazla oturmamaları önerilir.