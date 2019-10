Strovolos’da Maket Bıçağıyla Saldırı!

Strovolos’daki bir kahvehanede, alacak-verecek nedeniyle Perşembe akşamı bıçaklama olayı meydana geldi, biri ağır üç kişi yaralandı.

Alihtia’nın haberine göre yabancı uyruklu olduğu belirtilen ancak uyruğu hakkında bilgi verilmeyen bir kişi, akşamüzeri kahvehaneye giderek eski işvereni olan kahvehane sahibinden parasını istedi. Kahvehane sahibi parayı vermediği için aralarında sözlü kavga başladı.

Eski çalışanının kahvehane sahibine “I want my Money. I am a gangster I will Kill you” (paramı istiyorum. Gangsterim, seni öldüreceğim) dediğini duyan bir kişi, müdahale etmek için girdiği kahvehanede, yabancı uyruklu kişinin maket bıçağı saldırısına uğradı. Bunun üzerine kahvehane sahibinin arkadaşı bir emekli polis müdahale ederek maket bıçağını almaya çalıştı ancak her ikisi de yere düştü ve emekli polis boğazından derin bir yara aldı.

Gazete kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kişinin, çevredekiler tarafından durdurulunca maket bıçağı ile “kendi kendini yaralamaya başladığını” yazdı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen eski polisin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken kahvehanenin eski çalışanı hakkında, dün çıkarıldığı Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nden 8 gün tutukluluk emri alındığı belirtildi.

