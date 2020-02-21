Strovolos'daki çifte cinayetle ilgili davada karar açıklandı

Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolos semtinde 2018 yılının Nisan ayında işlenen çifte cinayetle ilgili davada dün nihai karar verildi.

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21/02/2020
HK

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Strovolos'daki çifte cinayetle ilgili davada karar açıklandı

Lefkoşa’nın güneyindeki Strovolos semtinde 2018 yılının Nisan ayında işlenen çifte cinayetle ilgili davada dün nihai karar verildi.

Politis gazetesi, Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada, Yorgos Hacıyeorgiu ile eşi Dina Sergiu’yu öldüren 21 yaşındaki Marios Hacıksenofondos’un  15 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Yorgos Hacıyeorgiu ile eşi Dina Sergiu, 19 Nisan 2018’de sabaha karşı maskeli kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay Güney Kıbrıs’ta şok etkisi yaratmıştı.

21/02/2020 12:51
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TAGS: yorgos Hacıyeorgiu, Dina Sergiu, Marios Hacıksenofondos, Lefkoşa, haber, kıbrıs, kktc, Strovolo
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