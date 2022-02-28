Ştrpci Katliamı kurbanları Karadağ ve Sırbistan’da anıldı

"Ştrpci Katliamı"nda hayatını kaybedenler Karadağ’ın başkenti Podgorica, Sırbistan’ın başkenti Belgrad ve Prijepolje şehirlerinde 29. yıl dönümünde anıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken Ştrpci durağından kaçırılıp öldürülerek Bosna-Hersek ile Sırbistan sınırındaki Drina Nehri'ne atılan 18 Boşnak ve bir Hırvat, ölümlerinin 29. yılında anıldı.

Eski Yugoslavya'daki savaşların tüm sivil kurbanlarına adanan anıt etrafında toplanan halk, anıta çiçekler bıraktı.

Boşnak Ulusal Konseyi'nden Admir Adrovic, "Ştrpci Katliamı"nın sebebinin kurbanların isimleri ve dinleri olduğunu söyledi.

Adrovic, 2015'ten bu yana adli sürecin devam ettiğini belirterek, "29 yıl sonra bile öldürülenlerin kalıntıları bulunamadı.” dedi.

Boşnak halkının acılarını unutmayacağına dikkati çeken Adrovic, "Bu suçun faillerinden hesap sorulmalıdır." diye konuştu.

Sırbistan’ın Prijepolje şehrindeki anma etkinliği dua okunmasıyla başladı.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, tüm Boşnakları, katliamın tekrarlanmaması ve kendilerini güvende hissedecekleri bir ülke oluşturmak için bir araya gelmeye çağırdı.

Kaçırılan Nijazim Kajeviç'in kardeşi Sinan Kajeviç, ağabeyinin cenazesini bulup mezarına gitmek istediğini belirterek, "Her yıl açıklamalar yapıyorlar, herkes söz veriyor ve kimse bir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin yıllardır sonuçlanmadığını anlatan Kajeviç, "En azından mezara gidip dua edelim, yaşlı anne babamız, hüzünlü ve kederli. Yaşadıklarımızı kimse yaşamasın." şeklinde konuştu.

Belgrad'ın merkezindeki Knez Mihailova Caddesi'nde yapılan anma etkinliğine İnsani Hukuk Fonu, Siyah Giyen Kadınlar, Sancak İnsan Hak ve Özgürlüklerini Koruma Komitesi ve İnsan Hakları için Gençlik Girişimi gibi sivil toplum örgütleri katıldı.

İnsani Hukuk Fonu temsilcisi Isidora Stakiç, bugünkü toplantıda, kurbanların ailelerinin hala adalet beklediğini vurgulayarak, "Onlara mütevazı bir maddi destek sağlayacak olan ‘savaş kurbanlarının aile üyeleri’ statüsünü alamıyorlar." dedi.

Kurban ailelerinin ölülerini toprağa veremediklerine işaret eden Stakiç, "Bunca sene sonra sadece 4 kurbanın kalıntıları bulundu." şeklinde konuştu.Törende çok sayıda sivil ve üniformalı polis güvenlik önlemi aldı.

- "Ştrpci Katliamı"

Belgrad-Bar hattındaki 671 numaralı trenden 27 Şubat 1993'te, Bosna Hersek’in Rudo belediyesindeki Ştrpci istasyonunda, o zamanki Visegrad'ın bir parçası olarak faaliyet gösteren Sırp Cumhuriyeti Ordusu "İntikamcılar'' (Osvetnici) askeri oluşumu üyeleri, Milan Lukic komutasında, çoğu Boşnak 20 yolcuyu alıp Prelovo (Visegrad belediyesi) köyüne götürmüş ve burada işkence yapıp öldürmüştü.

Kurbanların en yaşlısı 59, en küçüğü 16 yaşındaydı.

"Ştipci Katliamı" ve 1992-1994’te Bosna Hersek'in doğusunda Visegrad şehrindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Milan Lukic, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Visegrad Tugayı Müdahale Bölüğü'nün gönüllü müfrezesinin komutanı "Resavac" ve "Çekirge" olarak da bilinen Nebojsa Ranisavljeviç 15 yıl hapis cezasına ve Visegrad Tugayı üyesi Mico Joviciç beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ştrpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Nebojsa Ranisavlyevic, duruşmada, katliamın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan’in devlet organlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemiş, buna rağmen hiçbir Sırbistan kurumu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemişti.

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28/02/2022 10:37