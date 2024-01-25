Su altındaki aracın tepesinde mahsur kalan kadın 15 saat sonra kurtarıldı

Kaliforniya'nın Livermore şehrinde mahsur kalan bir kadın kurtarılmadan önce 15 saatini suya batmış bir aracın üzerinde geçirdi.

Del Valle yolu yakınlarındaki bir kampçı, kadını devrilmiş ve hızla akan bir dereye batmış arabanın üstünde bulduktan sonra Alameda County İtfaiyesini aradı.

Kadın, Kaliforniya Otoyol Devriyesi helikopterinden bir teknisyenin indirilmesiyle güvenli bir şekilde kurtardı.

CBS News'a konuşan Alameda İtfaiyesi'nden Tabur Şefi Kent Carlin, "Olay tamamen farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Akıntıya kapılabilirdi ama aracın üstüne çıkacak kadar güçlüydü" dedi.

Belki azminden belki de şansından. Ne olduğunu bilmiyorum. Tüm kabin suyun altındaydı, bu yüzden pencereden dışarı yüzüp aracın üzerine tırmanabildi.

Kadının kurtarılmasına ilişkin video görüntülerinde bir helikopterin aracın üzerinde gezindiği ve bir personelin kadını yakalayıp güvenli bir yere götürdüğü görülüyor.

Fox News'a bağlı ktvu.com'un aktardığına göre Carlin, "Biz vardığımızda su kayda değer ölçüde hızlıydı, dün gece biraz daha ağır aktığını ancak tahmin edebilirim" dedi.

İtfaiyeye göre kadın, çantası da dahil diğer eşyalarıyla birlikte telefonunu da kaybetmiş. NVC News'un haberine göre, Bob Sitzwohl adlı bir kampçı kadını bağırırken görmüş ve yetkililerin haberdar edilmesine yardımcı olmuş.

Carlin, "Kadın son derece şanslıydı. Kamp alanında kimse olmasaydı, orada çok daha uzun süre kalabilirdi" dedi.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan kadının tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Independent Türkçe ​