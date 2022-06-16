“Şu anda yapılmak istenen şeyin adına ‘sine-i millete gitmek’ diyemiyorum`

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, parti içinde hiyerarşiğe uygun sağlıklı bir tartışma yapılmadan sine-i millete gitme kararı alındığını belirterek, kişisel çıkarların parti çıkarları üzerinde tutulmaması gerektiğini vurguladı.

Halkın Partisi’nde yaşanan gelişmelerin partinin yararına olmadığını ifade eden Baybars, sorduğu sorulara halen yanıt alamadığını, parti bütünlüğü ve ilkelerini savunduğunu ancak demokrasi gereği herkesin görüşünün alınması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Milletvekilleri ile konuşulmadan ve sağlıklı bir şekilde parti yetkili kurullarında tartışılmadan sine-i millet kararı alındığını yineleyen Baybars, yurt dışına gitmeden önce HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, parti meclisiyle ve tabanla görüşme yapılmasını talep ettiğini, Özersay’ın ‘ivedi karar almayacağım’ dediğini ancak dediğinin tam tersini yaptığını söyledi.

Baybars, “Şu anda yapılmak istenen şeyin adına ‘sine-i millete gitmek’ demiyorum, öyle bir durum yoktur” dedi.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Bunun adına ‘sine-i millet’ demiyorum öyle bir durum yoktur”

Partisinden ihraç istemiyle ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Baybars, “Ben ve Jale Refik Rogers, genel başkan önerisiyle ihraç edilmek için disiplin kuruluna sevk edildik. Disiplin kurulundan gelecek çağrıyı bekliyoruz. Partinin ilkelerini sonuna kadar savundum. Parti kurulduğu günden bugüne kadar aynı fikirdeyim. Tutarsız davranmadım ilkelerden vazgeçmedim. Parti programını her görevimde savundum. Şu anda yapılmak istenen şeyin adına ‘sine-i millete gitmek’ demiyorum, öyle bir durum yoktur” dedi.

“Özersay, ‘ivedi karar almayacağım’ dedi ancak karar aldı”

Milletvekilleri ile konuşulmadan ve sağlıklı bir şekilde parti yetkili kurullarında tartışılmadan sine-i millet kararı alındığını söyleyen Baybars, “Yurt dışına gitmeden önce HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, parti meclisiyle ve tabanla görüşme yapılmasını talep ettik. Özersay, ‘ivedi karar almayacağım’ dedi ancak böyle bir karar alındı. Konuşmamıza rağmen böyle karar alınmasını beklemiyorduk. Partinin birliği önemli olduğu için 10 gün boyunca konuşmamayı tercih ettik” ifadelerini kullandı.

“Herhangi bir disiplinsizlik yapmadım”

Parti programında çoğunluğun istediğinin olmayabileceğinin yer aldığını anlatan Baybars, “Özersay, bir açıklamasında ‘Demokrasi var herkesin görüşlerine saygılıyım’ dedi ancak daha sonra bizden kararımızın açıklanması istendi. Partiye ve ülkeye zarar vermemek için kararımızı mecliste kalmaktan, milletvekilliğinden istifa etmemekten yana açıkladık. Parti meclisine ve kurumlarına herhangi bir disiplinsizlik yapmadık” dedi.

“Parti içinde hiyerarşiye uygun sağlıklı bir tartışma yapılmadı”

Parti içinde hiyerarşiğe uygun sağlıklı bir tartışma yapılmadan sine-i millete g itme kararı alındığını dile getiren Baybras, “Meclis içinde ve dışında çalışmalar önemlidir. Hükümete alan açmak yerine yanlış uygulamaları önlemek için mecliste olmalıyız. Kişisel çıkarlar parti çıkarları üzerinde tutulmamalı. Halkın Partisi’nde yaşanan gelişmeler parti yararına değildir. Sorduğum sorulara halen yanıt alamadım. Parti bütünlüğü ve ilkelerini savunuyoruz ancak demokrasi gereği herkesin görüşü alınmalıydı” diye konuştu.

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16/06/2022 14:44