Su Balesi büyüledi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dokuzuncusu gerçekleşen Su Balesi Takımı bu yılda muhteşem gösterileri ile izleyenleri büyülemeyi başardı.

Sevim Yıkılmaz, Beren Cambaz, Eliz Yönder, Selin Reşetoğlu, Ceylin Bayraktar, Derin Akçay, Derin Ferzan Böke, Naz Peker, Balım Doğruak, Sultan Altun, Hatice Nur Yar, Sema Tabak, Gün Selengin, Yağmur Naz Sözeri, Nisan Yalçın, Gülsu Uzun, Talya Çufoğlu, Sim Peker, Defne Özsergen, Pınar Osmancık ve Su Balesi Eğitmeni Deniz Aker’in yer aldığı 21 kişilik su balesi ekibi gösterilerini bu yılda sergilediler. Eğitmenliğini Deniz Aker’in yaptığı ve bir yıllık emeğiyle oluşan Su Balesi Gösterisi 25 Mayıs Cuma akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşti. Kaynak: BRT