Su baskınlarına Sivil Savunma Ekipleri müdahale etti

Ülkede etkili olan şiddetli yağışlar sonunda yaşanan su taşkınları ve baskınlara Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri de müdahale etti.

Sivil Savunma Acil Müdahale ekipleri ve bölge müdürlükleri, gelen ihbarları değerlendirerek müdahalede bulundu. Ülkede kötü hava şartlarının devam etmesinden dolayı, ekiplerin hazır halde bekletildiği bildirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışın ardından gelen 18 su baskını ihbarı üzerine, olay bölgelerine intikal eden Sivil Savunma ve itfaiye acil müdahale ekipleri birçok bölgede su baskını riski taşıyan bodrum katları önüne kum torbaları yerleştirip, su tahliyesi yaptı.

DİKMEN VE KARAKUM’DAKİ SU BASKINLARI

Açıklamaya göre, ekipler, aşırı yağıştan en çok etkilenen bölgeler Karakum ve Dikmen'de yolda kalan yaklaşık 10 araca müdahale etti. Söz konusu bölgelerde geçici olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı ve vatandaşlara uyarı yapıldı.

Sivil Savunma Acil Müdahale ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Girne Kaymakamlığı ve belediye ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca Karakum’da bulunan Vuni Palace Hotel bölgesinde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulunduğu ve otel sakinlerinin güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Sivil Savunma Acil Müdahale ekipleri ve bölge müdürlüklerinin gelen ihbarları değerlendirerek müdahalede bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Sağanak yağışların yarına kadar devam etme olasılığının yüksek olduğu, bu yüzden gelebilecek su baskını ihbarlarına karşılık, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.