Su deposu takarken düştü, hayatını kaybetti

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27/11/2019

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Su deposu takarken düştü, hayatını kaybetti

20 Kasım'da  Gazimağusa’da bir ikametgahta su deposu taktığı sırada, dengesini kaybederek 4  metre yükseklikten beton zemin üzerine düşüp yaralanan 61 yaşındaki Ziya SARIDAN (E-61) tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde yaşamını yitirdi

Ziya Sarıdan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi

Ziya Sarıdan dün Mağusa kabristanlığına defnedildi. 

27/11/2019 14:47
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TAGS: ziya sarıdan
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