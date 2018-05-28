Su hatlarına saldırı düzenlendi

Orta Mesarya’da bulunan Paşaköy’ün kullanma su hattı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pet şişe ile kapatıldı. Paşaköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada geçtiğimiz Cumartesi günü köye Gaziköy tarafından gelen su hattı vanası kapatıldı. Aynı zamanda Pazar günü Yeniceköy, Paşaköy ve Vadili hattına pet şişesi atarak bölgeye gelen su engellenmeye çalışıldı. Su Dairesi çalışmaları sayesinde problem çözüldü. Paşaköy Belediyesi, Su Dairesi’ne göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti.