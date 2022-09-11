Su tüketimi, vücudumuz en temel yaşam kaynağıdır. Kozmotik dengeyi sağlamak bakımından her gün yeterli miktarda su içmek çok önemlidir. Yetişkin bireylerin günlük en az 2,5 litre su tüketmesi gerekir. Peki, su içmenin faydaları nelerdir?

İnsan vücudunun %55-75’i sudan oluşmaktadır. Bebeklikte %75 olan su oranı, ilerleyen yaşlarda %55’e kadar düşer.

Diyetisyen Burak Çetiner suyun önemi ve faydaları hakkında bilgiler verdi.

Su, vücudumuzdaki besin maddelerini hücrelere taşır ve hücrelerdeki atıkları alır, vücut ısısını dengeler, eklemleri ve iç organları kayganlaştırır, kan dolaşımını sağlar, kalp damar fonksiyonlarını korur. Yapılan araştırmalar da kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır.

Su, Organların Düzenli Çalışmasını Sağlar

Su, bütün organların ve dokuların çalışması için gerekli olan kan dolaşımına gerekli zemini sağlar. Kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi ile böbrek, beyin ve karaciğerin düzgün çalışması, yeterli su tüketilmesine bağlıdır. Ayrıca düzenli ve yeterli su içmek kabızlığa ve yüksek tansiyona da iyi gelir.

Su, Zihin Gücünü Korur

Vücuttan %2 ve daha fazla su kaybı olduğunda, idrak kabiliyetimizde azalma başlar. Vücuttan kaybedilen su yerine konmadığında; konsantrasyon eksikliği, reflekslerin ağırlaşması, kısa süreli hafıza problemleri, huysuzluk ve anksiyete ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için günlük aktiviteleriniz esnasında su içmeyi unutmamalısınız. Su kaybı aynı zamanda fiziksel performansı ve beyin yapısını da etkiler. Susuzluk, beyin dokusunda küçülmeye neden olabilir.

Su İçmek, Baş Ağrılarını Azaltabilir

Bazı zamanlarda baş ağrısı çekiyor musunuz? Peki, başınızın ağrıdığı günlerde yeterli miktarda su tükettiğinize emin misiniz? Çünkü araştırmalar, baş ağrısının nedenlerinden birinin vücudun susuz kalması olabileceğini söylemektedir. Ayrıca bu durum migreni tetikleyebilir veya migren ağrısının daha uzun sürmesine de neden olabilir.

Su, Böbrek Sağlığı İçin Yararlıdır

Su tüketiminize dikkat etmek için daha pek çok nedeniniz var. Örneğin; su dendiğinde aklımıza gelen organlarımızdan biri olan böbreklerimizin sağlığı da bu nedenler arasında yer alır. Çünkü yeterli miktarda su tüketmek böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca çoğu insanın, hayatının bir bölümünde muzdarip olduğu böbrek taşının da su tüketimi ile bağlantısı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır. Yeterli miktarda su içmek, böbrek taşı riskini %60 oranında azalttığı gibi tekrar oluşma ihtimalini de düşürür. Ayrıca yeterli su tüketimi, idrar yolları enfeksiyonlarını önleyebilir, idrar kesesi kanseri görülme ihtimalini azaltabilir.

Su İçmek Cilt Kuruluğuna ve Sertliğine İyi Gelir

Cilt bakımınıza özen gösteriyorsunuz, özel kişisel bakım ürünleri alıyorsunuz; ama bunların yanında su içmenin, cildinizi güzel kılmanın en sağlıklı yollarından biri olduğunu biliyor musunuz? Çünkü içtiğimiz suyun miktarı, cilt neminin yanı sıra cilt kuruluğunu, sertliğini ve esnekliğini de etkiler. Eğer cilt kuruluğu gibi sorunlarınız varsa günlük su tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz.

Su İçmek Zayıflamaya Yardımcı Olur

Yapılan araştırmalar diyet yapan kişilerde su tüketimini artırmanın kilo verme konusunda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. 500 ml su içmek, metabolizma hızını %30 artırır. Bu artış 10 dakika içinde başlar ve yaklaşık yarım saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. Ayrıca yemekten önce su içmenin daha küçük bir öğün yemeye ve böylece daha az kalori almaya yardımcı olduğu da saptanmıştır.

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11/09/2022 23:04