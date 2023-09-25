Su içmeniz kolaylaşacak: 3 aromatik su önerisi
Günde en az 2 litre su içmenin sağlığınız için çok önemli olduğunu bilmenize rağmen zorlanıyor ve bunu başaramıyorsanız evde aromatik sular yapmayı deneyebilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz üç çeşit aromatik su...
25/09/2023
Eğer gün içerisinde su içerken zorlanıyorsanız ve az su içtiğiniz için birçok problem yaşıyorsanız aromatik sularla kendinize yardımcı olabilirsiniz.
1- SALATALIKLI SU
Limon,salatalık, nane, fesleğen ya da maydanoz kulanarak kendinize bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz.
Bir adet limonu ince ince dilimleyin, yarım demet taze nane ya da maydanozu temizleyip dallarıyla kullanın. Ardından 2 orta boy salatalığı da dilmleyin. Tüm malzemeleri bir şişe ya da sürahiye koyup üzerine 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçtikten sonra aynı gün içinde tüketebilirsiniz.
2- TARÇIN VE KARANFİLLİ SU
İki adet çubuk tarçın ve 3-5 tane karanfil tohumunu 2 litre suya ekleyerek kendinize harika bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre bu karışıma elma dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu gün içerisinde tüketin.
3- ZENCEFİLLİ SU
Kabuğu soyulmuş ananasın yarısını yarım ay şeklinde dilimleyin. Bir baş parmağı büyüklüğündeki taze zencefili de kabuğunu soyduktan sonra ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba aldıktan sonra 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçince gün içerisinde tüketin.