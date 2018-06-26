Su içmeyi keyifli hale getiren lezzetler

Yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sıcak günlerde yeteri kadar sıvı tüketmeyenlerde baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkabildiği gibi daha ciddi sağlık sorunlarıyla da karşılaşmak mümkün olabiliyor. “Yeterince su içemiyorum” diyorsanız, sıvı tüketimini sağlıklı bir şekilde artırmak için uzman önerilerine kulak vermekte fayda var.

Yetişkin bir bireyin günlük sıvı ihtiyacının ortalama 2-2,5 litre olduğunu ve bu sıvı ihtiyacının en az 1- 1,5 litre kadarının mutlaka su olarak tüketilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, “Eğer kişinin su içme alışkanlığı yoksa gün içerisinde alarm kurarak ya da akıllı telefon uygulamalarını kullanarak hatırlatma ile kazanmaya çalışabilir. Güne 400 ml gibi bir sıvı ile başlayarak da kişi ihtiyacının bir kısmını sabah evden çıkmadan tüketmiş olur ve kalanı gün içerisine dağıtabilir. Sabahları kalkar kalmaz ilk yapılacak şey 400 ml kadar suyu tüketmek olmalıdır. Kişi akşam yemeğinde 1-2 su bardağı su içip yatma saatine kadar kalan sıvı ihtiyacını tamamlamalıdır” dedi.



Serinleten içecek tarifleri veren ve su tüketimini artırmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Altuntaş, “Kişi eğer su içmeyi tadı dolayısı ile sevmiyorsa bu tariflerle hem suyunu tatlandırabilmekte hem metabolizmasının hızlanmasına yardımcı olmakta hem de sağlıklı bir şekilde kilo verebilmektedir” diyerek su içmeyi kolaylaştıracak tariflerini paylaştı:



SU İÇMEYİ KEYİFLİ HALE GETİREBİLİRSİNİZ!



- 1-1,5 litre suya aşağıdaki malzemeleri koyup 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz:



3-4 dilim kabuklu limon, 3-4 yaprak taze nane, 1 küçük Çengelköy salatalık, bir tutam maydanoz, 1 avuç içi kadar çilek, 3-4 yaprak nane, bir tutam dereotu, yarım limonun suyu, 1 ceviz kadar zencefil, yarım yeşil elma, 3-4 yaprak nane.



SERİNLETEN SAĞLIKLI İÇECEKLER



1 avuç dolusu çilek, 1 ince dilim (100 gr) karpuz, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı vanilya blenderdan geçirin.



3-4 yaprak nane, 1 küçük boy salatalık, 1 su bardağı yağsız kefir, 1 çay bardağı maden suyu blenderdan geçirin.



5-10 dakika demlenmiş ve soğutulmuş 1 su bardağı rezene, 1 avuç çilek, 1 kutu sade probiyotik yoğurt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 halka kadar ananas, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı Hindistan cevizi blenderdan geçirin.