Su isale hattında arıza meydana geldi

ads ads ads ads
15/12/2022

ads
ads
Su isale hattında arıza meydana geldi

Tarım Bakanlığı, Alsancak bölgesinde yol yapım çalışmaları esnasında su isale hattında arıza oluştuğunu duyurdu.

Açıklamada, “Oluşan arızanın giderileceği zamana kadar Geçitköy - Tatlısu arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacaktır. Bölgelerimize su yerel içme, kullanma suyu kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Bu süreçte bölge halkımızın suyu bilinçli   ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Oluşan arızanın giderilmesi sürecinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

15/12/2022 17:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Su isale hattında arıza meydana geldi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.