Su isale hattında arıza meydana geldi

Tarım Bakanlığı, Alsancak bölgesinde yol yapım çalışmaları esnasında su isale hattında arıza oluştuğunu duyurdu.

Açıklamada, “Oluşan arızanın giderileceği zamana kadar Geçitköy - Tatlısu arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacaktır. Bölgelerimize su yerel içme, kullanma suyu kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Bu süreçte bölge halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Oluşan arızanın giderilmesi sürecinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 17:29