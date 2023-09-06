Su İşleri Dairesi'nden uyarı!

Su İşleri Dairesi Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye su temin projesi kapsamında Alsancak bölgesinde oluşan arızadan dolayı 6-9 Eylül tarihleri arasında onarım çalışması yapılacağını açıkladı.

Onarım çalışmaları sırasında Geçitköy - Tatlısu arası yerleşim birimlerine su sağlanamayacağını belirten daire, bu bölgelere, yerel içme kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağını kaydetti.

Açıklamada bu süreçte bölge halkının suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmalarının büyük önem arz etmekte olduğu vurgulandı.