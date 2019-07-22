Su projesi için kamulaştırma yapılıyor!

Su projesi kapsamında devam eden proje çerçevesinde Çamlıbel köyünde bazı araziler kamulaştırılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, DSi KKTC Proje Müdürlüğü denetiminde ve Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin yüklenimi altında yapımı devam eden "KKTC Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları" işi kapsamında ihtiyaç duyulan, Girne kazasına bağlı Çamlıbel köyü mülkiyetine ait birtakım taşınmaz mallar için kamulaştırma ihbarı onaylandı.