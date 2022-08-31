Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem
Zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
31/08/2022
Girne’de izinsiz olarak zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, Girne’de yetkili makamdan izinsiz olarak zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı.