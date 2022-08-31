Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem

Zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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31/08/2022

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Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket eden kişi hakkında yasal işlem

Girne’de izinsiz olarak zıpkınla balık avlayan kişi hakkında, Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 02.30 sıralarında, Girne’de yetkili makamdan izinsiz olarak zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

 

31/08/2022 13:23
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TAGS: zıpkın, av, yasak,
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