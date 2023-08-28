Ülkemizin sevilen isimlerinden, Eski Girne Belediyesi Çalışanı ve Girne Belediyesi'nin iştirak şirketi Belpaz Yatırım LTD Sekreteri Özcan Saygı'nın babası Suat Saygı hayatını kaybetti.

Saygı'nın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin yasa boğdu.

Suat Saygı'nın cenazesinin yarın Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul da mesai arkadaşları Özcan Saygı'nın babasının vefat haberi üzerine taziye mesajı yayımladı.