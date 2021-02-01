Şubat Ayında Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Aylık Burçlar...

"Uzman Astrolog Aygül Aydın Şubat ayı aylık burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, Şubat ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 2021 Şubat ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte Şubat ayı burç yorumlarınız..."

KOÇ BURCU

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, Şubat ayının başlamasıyla birlikte işler harekete geçecek. Yeterli enerjiye sahip olacaksınız ve bu nedenle ister kariyerinizde ister kişisel yaşamınızda olsun, aynı anda daha fazla görevi tamamlayabileceksiniz. Bu ay deneyimleyeceğiniz en önemli gökyüzü olayı, Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı olacaktır. Önemli bir mali kazanım elde edeceğiniz bir iş projesi içine girebilirsiniz. Venüs’ün Kova burcunda olması ile birlikte meslektaşlarınız ya da grup arkadaşlarınızla aralarınızı düzeltebilir, yeni iş birlikleri içine girebilirsiniz. Geçmişten gelen eski bir sevgili ya da eski bir dost, sizde kafa karışıklığı yaratabilir. Yaşananları ve sizdeki yerlerini iyi düşünerek hareket etmelisiniz. Teknolojiye, patentlere ya da uygulamalara yapacağınız yatırımlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.

Koç burcunu besleyen enerji bu ay daha güçlü bir şekle giriyor. 11 Şubat Kova burcundaki yeni ay ile 27 Şubat Başak burcundaki dolunay arasındaki zamanda sağlığınıza iyi bakın. Vücudunuzu ve özellikle sindirim sisteminizi yoracak gıdalardan uzak durmalısınız. Alkali ve detoks tarzı ürünlerle yeni bir beslenme düzeni kurun. İyi ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bahsettiğimiz zaman aralığı size yardımcı olacaktır.

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01/02/2021 10:54