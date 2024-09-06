Suç makineleri Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden adaya dönüyor!

Bakanlar Kurulu, 27 kişinin ihraç kararını kaldırma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, söz konusu 27 kişi, vize aşımından dolayı oluşan para cezalarını ödemek koşuluyla ülkeye dönecek.

Haber Kıbrıs, söz konusu listeyi taradı ve ihraç kararı kaldırılan birçok kişinin ciddi suçlar işlediği bilgisine ulaştı. Ülkeye dönmesine izin verilen kişiler arasında, kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutun yol kesip haraç alma suçuna kadar birçok suç işlemiş isimler var.

İhraç kararı kaldırılan kişilerin karıştığı suçlar şöyle: soygun, hırsızlık, darp, kasten adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu, yol kesip haraç alma, demirle yaralama...