Suç ortağı Kıbrıslı Rum da tutuklandı

(Kamalı Haber) Altı aylık bebeğiyle birlikte Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in aracının arka koltuğuna gizlenerek, Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Nelly Diana Likiıng ile onu güneye geçirmeye çalışan Mihail Gavrill, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da askeri mahkemede görülen duruşmada polis memuru Sami Güneş olguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Mihail Gavrill ile Nelly Diana Likiıng’in gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Nelly Diana Likiıng 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC topraklarından izinsiz olarak güneye gitmeye çalışan Nelly Diana Likiıng’in tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini, suça ortak olan Mihail Gavrill’in ise 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Murat Soytaç, Mihail Gavrill’in 2 gün daha tutuklu kalmasına, Nelly Diana Likiıng’in 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.