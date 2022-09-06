Suçla Sadece Cezaevinde Mücadele Edilmez

Sokaklarımızın suç çetelerine teslim ve bunun bedeli hepimiz için çok ağır. Her şeyden önce, “cennet ada” Kıbrıs, giderek karanlıklara gömülmekte ve hepimiz kendimizi bu güzel adada yalnız ve çaresiz hissetmekteyiz. Buna daha fazla izin verilmemeli

Polis teşkilatı, suç çeteleri ile başa çıkmakta yetersiz kalıyor. Görünmeyen ellerle korunan ve kollanan suç çetelerini çökertmek, KKTC polisinin tek başına yapabileceği bir iş değil. Kamunun tüm kurumları ile birlikte “temiz bir ülke” için canla başla çalışması kaçınılmazdır

Düşünsenize, hırsızlık, darp, uyuşturucu gibi adi vakalar hızla artmakta. Ötesinde, yollar, yani trafiğin akışı içerisinde onlarca haplı, uyuşturucu tesiri altında ve elbette sarhoş sürücü üzerinize üzerinize gelmekte. Bunda bir tuhaflık yok mu?

Cezaevi rakamlarını dün aktardım. Gün boyu ciddi geri dönüşler aldım. Özellikle olayı, “Mahkumlar 207 bin TL günlük, ayda 6 milyon 200 bin TL civarında sadece yemek parası ödeniyor” cümlesi bile, bizim kaynaklarımızın nasıl heba olduğunun göstergesidir

Bu ülkenin tek bir kuruşu bile kıymetlidir. Okul ve hastane alt yapılarımız dökülmektedir. Siz 200 bin TL sadece mahkum yemek yesin diye harcarken, okulun tuvalet kağıdı dahi yalvar yakar okul aile birlikleri tarafından karşılanıyor

Peki mahkum dağılımına baktığımız zaman tablo nedir? Dün cezaevinde 824 mahkum vardı. Ve son 6 aydır hızla cezaevindeki mahkum sayısı yukarıya doğru tırmanıyor. İstatistikler, “tedbir alınmazsa” kısa sürede bu sayının binli rakamlara çıkacağını gösteriyor

Mevcut cezaevi 250 kişiye göre tasarlandı, sonra uzun yıllar, 500 civarı mahkum sığacak şekilde tedbir alındı. Şimdi? Salgının da devam ettiği bu durumda 824 mahkumun yemeğinden geçtim, barınmasını sağlamak kolay mı?

Cezaevindeki mahkumların 400’ü Afrikalı. 84 kişi ise, sonradan KKTC vatandaşlığı alan çift uyruklu vatandaşlar, tamamına yakını aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 180 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 192 kişi ise KKTC vatandaşı

Bir diğer gerçek de, suç oranları o kadar arttı, mahkemelerdeki yığılmalar o kadar çoğaldı ki, cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bekleyen, yani yargılanmayı bekleyen kişi sayısı 462. Ve dediğim gibi, kişi başı 254.74, toplamda da her gün 207 bin TL yemek parası

Elbette şartlı tahliye tüzüğü eksiksiz çalışmalıdır. İyi hal önemlidir, belli suçlarda mahkum iyi hal da göz önünde bulundurularak, ıslah olmuşsa en önemlisi, tabii ki serbest bırakılır. Vatandaşsa evine, değilse ülkesine gönderirsiniz.

Son adımda, şartlı tahliye için süre kısıtlamasına gidildi. Bu son derece tehlikelidir. Burada devreye hükümetin değil, “devletin” girmesi gerekirdi. Meclis var. Yaparsınız ceza ve infaz yasasında değişiklik, koyarsınız devreye. Aksi, kişisel algılanır

Yeni cezaevine geçmek için, hızla sayıyı azaltma çabası vardır. Bu da adalette ciddi yaralar açmaya müsaittir. Yapılması gereken bellidir. Mücadele önce dışarıda olmalıdır. Kapsamlı huzur operasyonları yanında, artık ülkeye girişlerde ciddi kriterler devrede olmalıdır.

Türkiye, sessiz sedasız, onlarca adli vaka yaratan ya da potansiyeli olan ismin gönderilmesini istemiş, KKTC uygulamıştır. Bir çok isim bu adadan gönderildi. Demek ki, isteyince yapılabiliyor. Bunun için de Türkiye’den liste beklemeye de gerek yoktur. Gereği yapılabilir

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06/09/2022 08:37