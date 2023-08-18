“Suçlu Kıbrıs Türk tarafı gibi gösteriliyor… Bir komplo ile karşı karşıyayız”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol projesinin insani bir proje olduğunu vurgulayarak, “Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz. Bu yol projesini yapacağız. İnşallah BM bugün yaptığı gibi bizi engellemeye çalışmaz” dedi.

Hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ve suçlunun Kıbrıs Türk tarafı gibi gösterildiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bir komplo ile karşı karşıyayız” vurgusu yaptı.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol projesi konusunda yaşanan gelişmeleri BRT’de değerlendirdi.

Son derece insancıl bir maksatla gündeme getirilen, hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Tansiyonu artırmaya yönelik bir BM hamlesi, Rum tarafını tatmin etmeye yönelik bir senaryo oynanmaktadır” ifadesini kullandı. Ertuğruloğlu, “Bizim bütün derdimiz Pile’de yaşayan insanlarımızın, Rum’un, İngiliz Üs Komutanlığı’nın ve BM’nin insafına terk edilmiş görüntüsünü, gerçeğini artık ortadan kaldırmak” şeklinde konuştu.

Pile’deki Türk insanının KKTC’ye giriş çıkışını kolaylaştırmak için bir yol projesi hazırladıklarını dile getiren Ertuğruloğlu, “İngiliz’in toprağına girmemek kaydıyla BM’ye göre ara bölge, bize göre kendi toprağımız saydığımız topraklardan bir yol hazırladık” dedi.

Eski var olan bir yolun asfaltlanacağını ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, BM’ye, projenin, herhangi bir askeri maksadı ve toprak çalmaya yönelik bir hamle olmadığını, Pile’de yaşayan yalnızlaştırılmış, Rum’un insafına terk edilmiş hisseden Kıbrıs Türk insanının hayatını ve ihtiyaçlarını, KKTC’ye ulaşımlarını kolaylaştırmaya yönelik bir proje olduğunu defalarca söylediklerini vurguladı.

-“BM projenin gerçekleşmesini engelleme adına taktik içerisinde”

Buna rağmen BM’nin zamana oynamak, zaman çalmak ve bu zaman çalma sonucunda da projenin gerçekleşmesini engelleme adına bir taktik içerisine girdiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bunun bile yanlış yansıtıldığını ifade ederek, “Sanki bizlere çok uygun bir anlaşma önerdiler ve biz bu önerdikleri anlaşma metnini onaylamadık ve tansiyonu yükselterek, yasa dışı bir inşaata başladık” dedi.

Olayı bugünkü koşullar içerisinde değerlendirmenin yeterli olmadığını, BM’nin zaten adada Rum’un destekçisi olmaktan başka bir iş yapmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, yıllar önce kendisi Pile Komisyon Başkanı iken, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde, Larnaka’dan Ay Napa’ya giden ara bölgeden geçen yolu, Türk arazilerinin kullanılarak yapılmasına BM’nin ses çıkarmadığını anlattı. “Yapmadıkları ihlal yok” diyen Ertuğruloğlu, bütün bunlara rağmen Rum’un yaptıklarının yanına kaldığını, haklı tarafın sonuçta BM’ye göre Rum tarafı olduğunu söyledi.

-“BM, Kıbrıs Türkü’ne dost bir örgüt değil”

BM’den medet umanlara seslenen Ertuğruloğlu, “BM, Kıbrıs Türkü’ne dost bir örgüt değildir. BMGK Kıbrıs Türkü’ne dost bir örgüt değildir” vurgusu yaptı.

Bu son yaşanan olayda da BMGK daimi üyeleri büyükelçilerinin sıraya girerek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde girişimler yaptığını dile getiren Ertuğruloğlu, “Bizleri vazgeçirmek, caydırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tek hedefleri bizleri suçlamak” dedi.

Suçlunun Kıbrıs Türk tarafı olarak gösterilmeye çalışıldığı bir oyun oynandığını kaydeden Ertuğruloğlu, bu oyuna gelmeyeceklerini çok net bir şekilde BM Misyon Şefi Colin Stewart’a anlattığın, projenin insani bir proje olduğunu, engellenmemesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. . Buna karşılık cevabın projenin onaylanamayacağı yönünde olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, kendisinin ise “Bizi engellemeye çalıştığınız takdirde size bu fırsatı vermeyeceğiz. Bu yol projesi yapılacaktır. Bitmiştir” dediğini kaydetti.

Yol projesinin Haziran ayında başlayabilecekken, Colin Stewart’ın zaman istediğini anlatan Ertuğruloğlu, “Biz de kendisine bu zamanı tanıdık” dedi. “Bu aylar zarfında şimdi sözünü ettikleri kabul edilebilir bir anlaşmayı hazırlamış olmaları gerekirdi” diyen Bakan Ertuğruloğlu, “Herkesle istişare ederek, bir anlaşma taslağı ortaya çıkarmış olsalardı ve dün bana yaptığı ziyarette elinde böyle nihai hedefli bir öneriyle gelmiş olsaydı. O öneriyi değerlendirirdim tabi ki…” şeklinde konuştu. Ancak Stewart’ın dünkü ziyaretinde elinde hiçbir öneri olmadığını ve kimseyle istişare etmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, “bu aşamada koşullar getirilip, bunun kabul edilmesi durumunda resmi teklif hazırlanacağının” söylenmesini “zamana oynamak” ve “projeyi öldürmek” olarak niteledi.

-“Sizin derdiniz Rum’un sizi suçlamasını engellemek”

“Sizin derdiniz Rum’un sizi suçlamasını engellemektir” diyen Ertuğruloğlu, BM’nin, Çetinkaya sahasında varılan anlaşmayla uygulanan projeyi Rum tarafının hazmetmemesi nedeniyle, bir de yol projesiyle üzerine gelinmesini engellemeye çalıştığını kaydetti.

“Buna izin verecek değiliz, üzerimize gelmeyin, engellemeye çalışmayın, gelirseniz bunun karşılığını göreceksiniz bunu arzu etmiyoruz ama böyle bir olay olursa da bunun sorumlusu biz değiliz, sizsiniz” diyen Ertuğruloğlu, BMGK’nın Kıbrıs Türkü’nün aleyhine bir örgüt olduğunu yıllardır söylediğini belirtti.

“BMGK’nın 5 daimi üyesi Rum’dan Rumcu bir tavır içerisinde” diye konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafını, Rum boyunduruğu altına sokacak senaryoların gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Ertuğruloğlu, “Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz. Bu yol projesini yapacağız. İnşallah BM bugün yaptığı gibi bizi engellemeye çalışmaz. Çünkü biz buna fırsat verecek değiliz, buna izin verecek değiliz. Bu yolu biz yapacağız. Bitti” şeklinde konuştu.