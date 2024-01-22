Suçunu kabul edip mahkemeden özür diledi

Lefkoşa’da meydana gelen “darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklanan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazarıotıs hakkındaki dava dosyası hazırlanarak, dün yargılaması yapıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada sanık önce itham edildi. Sanık aleyhine getirilen “darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarını kabul ettiğini söyleyerek, mahkemeden özür diledi.

Sanığın itham edilmesinin ardından Yargıç Jale Ergüden vermiş olduğu kararı okudu. Yargıç, sanığı yargılandığı rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve darp suçlarından suçlu bulup mahkum ettiğini söyledi. Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları ve kişisel durumunu değerlendirdiğini belirtti. Ergüden, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ayrıca davalarına kabul yönünde cevap verdiğini ve adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirtti. Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiğini ifade etti. Yargıç, sanığa bir fırsat vererek, hapis yerine 2 yıl süreyle sulh ve sükûneti koruyacağına dair 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu sırada, G.K.(K-34) isimli şahsa yaklaşıp, nereli olduğunu sorduktan sonra yumruk sallamıştı. G.K. geriye doğru çekilerek, yumruk darbesinde kurtulmuştu. Sanık, ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişti. Olayın ardından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, 3 gün süreyle poliste kalmasına ve bu süre içerisinde dava dosyasının hazırlanmasına emir verilmişti.

(Kamalı Haber)