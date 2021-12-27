Sucuoğlu: AA'nın yılın fotoğrafları 2021'i tam olarak yansıtıyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Sucuoğlu, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

2021'in dünya için çok da mutlu bir yıl olmadığını kaydeden Sucuoğlu, bunun çok net olarak fotoğraflarda da görüldüğünü ifade etti.

Sucuoğlu, 2021'de bir taraftan salgınla mücadele edildiğini, diğer taraftan yangın felaketleri yaşandığını ve yanardağların faaliyete geçtiğini söyledi.

"AA'NIN YILIN FOTOĞRAFLARI, 2021'İ TAM OLARAK YANSITIYOR"

Başbakan Sucuoğlu, "İleride herhalde dönüp geriye baktığımız zaman, 2021'i çok da güler yüzle hatırlamayacağız. İnşallah 2022 çok daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir yıl olur. Esasında insanların buna ihtiyacı var. Pandemiyi de inşallah 2022'nin nisan ayından sonra, havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş geriye atarız ve dünya bu virüsten de kurtulmuş olur. Çünkü virüs her şeyimizi etkiledi. " dedi.

"Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğraftaki Diyarbakır'da anneleri ölen 7 kirpi yavrusunun sütle beslenmesinin kendisini çok etkilediğini belirten Sucoğlu, "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafta ise engelli sporcunun yaşadığı sevinç ile hayata tutunma duygusunu gördüğünü ve etkilendiğini kaydetti.

Sucuoğlu, "Ciğerlerimiz yandı" fotoğrafının da önemli olduğuna işaret ederek, ana vatan Türkiye ve dünyada birçok ormanın yandığının ve bunun kendisini çok üzdüğünün altını çizdi.

Başbakan Sucuoğlu, "Yeşilin yanması, ağacın yanmasıyla birlikte oradaki doğanın, hayvanın ve çevrenin yok olmasıdır. Bunun tekrardan eski hale getirilmesi uzun yıllar ister. İnşallah 2022'de çok güzel, yüz güldürücü fotoğrafları seçme imkânımız olur. Çalışmalarından dolayı sizleri (AA çalışanları) tebrik ederim. AA'nın yılın fotoğrafları 2021'i tam olarak yansıtıyor." diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 13:46