Sucuoğlu açık pazarı ziyaret etti

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09/02/2020

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Sucuoğlu açık pazarı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal Alanı’nda kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile birlikte, pazardaki standları tek tek gezerek esnafla sohbet  etti ve esnafın sıkıntılarını dinledi.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve birlik temsilcileri ile de bir araya gelen Sucuoğlu, esnafın  çalışma hayatında yaşadığı sorunlarını dinleyerek  çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunda  birlik üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

09/02/2020 16:24
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TAGS: Sucuoğlu açık pazarı ziyaret etti, haber, kıbrıs,
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