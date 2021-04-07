Sucuoğlu: Aday olmayacağım yönündeki dedikodulardan vazgeçilsin

UBP milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, parti içinde bazı kesimlerin seçim istemediğini ve bu nedenle “Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy aday olmayacak” dedikoduları yaydığını belirterek, bu dedikodulara inanılmamasını, genel kurulda başkanlığa aday olacağını vurguladı.

Sucuoğlu, “Genel başkanlığına aday olacağım. Ne pahasına olursa olsun kesinlikle adayım. Aday olmayacağım dedikodularından vazgeçilsin” dedi.

Aday olmayacağı yönüne dedikodu yayanların aslında kendine güvenmediğini ifade eden Sucuoğlu, “Herkes aklını başına toplasın korkuyorsa yarışa girmesin veya bıraksın su aksın yolunu bulsun. Yarış gerçekleşsin” diye konuştu.

Bir partinin canlı olması için parti içinde yarışın şart olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Yarışa girersin kazanırsın veya kaybedersin. Atamayla başkan gelecekse partiyi kapatalım. Demokrasi gereği, halkın iradesine saygı duyulması gerekirse, parti üyeleri de saygı duyulmalı. Üyelerin seçme hakları vardır. Aday olmak isteyen yarışa girer” dedi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Marka” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“3 bakanlık dönemimde başarılı işler yaptım”

Dr. Faiz Sucuoğlu, Çalışma, Sağlık ve Turizm Bakanlıkları döneminde yaptıklarından bahsederek, bu bakanlıklar dönemi başarılı işler yaptığını söyledi. Sucuoğlu bu konuda şöyle konuştu:

“Corendon Havayolları’nın ülkede kalmasını sağlama, Kumarcılar Hanı’nın restorasyonu, Tren Yolu Polikliniği’nin yeniden hizmete girmesi, Onkoloji Hastanesi’nin tamamlanması, Erenköy Sağlık Ocağı’nın kazandırılması gibi hizmetlerimiz oldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi su elektrik tesisatı, elektrik trafosu konularındaki sorunları çözdük. Doktorların maaş düzenlemesini yaptık. Pandemi, Çalışma Bakanlığım pandemi dönemine denk geldi. 44 yasa gücünde kararname, 11 tüzük yaptık, 311 milyon TL özel sektöre ödemede ve işverene destekte bulunduk. İhtiyat sandığından bin TL destekler konusunu başlattık. İki af çıkardık. Elektronik pasaportu hayata geçirdik. Corendon Havayolları’nı yeniden devreye almakla 2 charter uçakla 192 bin geceleme kazandırdık.”

“Turizm sektörü çöktü”

Dr. Faiz Sucuoğlu, üniversitelerin online olarak yoluna devam ettiğini ve para kazandığını ancak turizm sektörünün çöktüğünü para kazanamadığını ifade etti. Sucuoğlu, 300-400 bin nüfusun aşılanması durumunda turizmin açılmaması konusundaki itirazların, sosyal baskının önleneceğini vurguladı.

“Karşı taraf aşılanmazsa aşılanman işe yaramaz”

Dünya nüfusunun yüzde 10’nu aşılandığına ve bu sayının içinde ise yüzde 75’in 10 ülkede olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “İstediğin kadar aşılan ancak karşı taraf aşılanmazsa bu sorun çözülemez. Salgın, 3’ncü Dünya Savaşı gibi. Milyar dolarlık zararlar var. Ne zaman biteceği kestirilemiyor. 3 milyon insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

“3’ncü dalgaya giriyoruz”

Özel sektörün aşıya ulaşmak için girişim yaptığından bahseden Sucuoğlu, “Bir işadamı bana ‘parayı en çok seven ve sahtekarlık yapan Çinlilerdir’ dedi. Bu nedenle getirilecek aşılar yetkili laboratuvarlarda incelenmeli ve kullanıma sunulmalı. Türkiye istediği oranda aşı alamıyor. Aşı üreten Almanya bile aşılamada sınıfta kaldı. Dünyada 3’ncü dalga mücadelesi var. Biz de bu mücadeleye giriyoruz” dedi.

“Atamayla getirilecekse partiyi kapatalım”

Bir partinin canlı olması için parti içinde yarışın şart olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Yarışa girersin kazanırsın veya kaybedersin. Atamayla başkan gelecekse partiyi kapatalım. Demokrasi gereği, halkın iradesine saygı duyulması gerekirse, parti üyeleri de saygı duyulmalı. Üyelerin seçme hakları vardır” ifadelerini kullandı.

“Kurultay, erken seçimin öncesine alınmalı”

UBP Olağan Genel Kurulu’nun yasa gereği ekim ayında yapılması gerektiğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Partide yapılan görüşmeler, kurultayın erken seçim öncesine çekilmesidir. Parti zaman kazanmalıdır. Erken genel seçim ve yerel yönetim seçimleri var. Seçimlere ön hazırlık yapılmalıdır” dedi.

“‘Sucuoğlu aday olmayacak’ dedikodularından vazgeçilsin”

UBP Genel Başkanlığına aday olmayacağıyla ilgili dedikoduların yayıldığına vurgu yapan Sucuoğlu,

“Genel başkanlığına aday olacağım. Ne pahasına olursa olsun kesinlikle adayım. Aday olmayacağım dedikodularından vaz geçilsin. Hasan Taçoy ile ilgili de ‘aday olmayacak’ dedikoduları yayılıyor. Seçimin yarışsız olmasını istiyorlar. Korkmasınlar. Görevimiz birlik ve beraberlik içinde ötelemeden herkesi kucaklamaktır” ifadelerini kullandı.

“Ülke siyaseti UBP ve CTP üzerine kuruldu”

UBP’nin her sarsıldığında ülkenin de zarar gördüğüne işaret eden Sucuoğlu, “Parti iyi durumda olursa ülkeye faydası olur. Ülke siyaseti UBP ve CTP üzerine kuruldu. İkisinden birinin zarar görmesi dolaylı olarak diğerini etkiler. Dengeyi bozarsanız artçı depremler şiddetli olur. Siyasette kırgınlıklar olur gelir geçer” dedi.

“Dedikodu yayanlar kendine güvenmiyor”

Seçime üyenin desteğiyle girmenin partiyi güçlendirdiğinden bahseden Sucuoğlu, “Aday olmayacağım yönüne dedikodu yayanlar kendine güvenmiyor. Herkes aklını başına toplasın korkuyorsa yarışa girmesin veya bıraksın su aksın yolunu bulsun. Yarış gerçekleşsin” şeklinde konuştu.

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07/04/2021 18:27