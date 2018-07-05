Sucuoğlu adaylığını resmen açıkladı...

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ADA TV'de katıldığı Cüneyt Oruç'un sunduğu programda yapılacak olan parti kurultayında genel başkan adayı olduğunu resmi olarak açıkladı.

İŞTE SUCUOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

Sucuoğlu, “ UBP içinde açıklanması gereken bir çok sorun var ama bunlar basın önünde değil kendi içimizde parti meclsinde tartışılmalı”

Faiz Sucuoğlu, "Ben içinden geçtiğimiz dönemi tartışmak yerine bundan sonrayı tartışmayı yeğliyorum.Emek veren tüm arkadaşları da takdirle karşılıyorum.Ama bundan sonra Partide yapmak istediğimiz yenilikler nedir?Aday olma amacımız nedir?Gelecek planlarımız nedir bunları tartışmalıyız"

" O onu sevmedi bu bunu bunun acı örneklerini 2013 öncesi yaşadık partiti kaotik ortama sokma niyetinde değilim... Biz bir aileyiz, iç kavgamızı evimiz içinde, dostça tartışacağız..Biz bir aileyiz Eleştireceğimiz arkadaşlar seçime birlikte gireceğimiz arkadaşlarımızdır.UBP'nin iç problemlerini kendi içimizde tartışmalıyız"

Sucuoğlu, “UBP başkanı, ayrıca başbakan adayıdır. Tartışılmaz en büyük partidir.Aday olacak kişinin gelecekteki hedefi iktidar olmalıdır. Partiyi iktidara taşımaniyeti olmayan birinin başkan olma niyeti olmamalı. Taban bunu kabul etmez. İktidarı seven bir tabanımız var. UBP iktidarı olmayan dönemler UBP iktidarındaki dönemle kıyas dahi kabul etmez .UBP sektörleri canlandırmayı becerebilen bir partidir.