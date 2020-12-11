Sucuoğlu: Adaylıktan çekilmem için telkin aldım

Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan 50+ programına katılarak tamamlanamayan UBP Kurultayı ve adaylıktan neden çekildiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu, içten gelen bir taleple dıştan gelen telkin doğrultusunda UBP olağanüstü kurultayından çekilmek zorunda kaldığını ifade etti. Sucuoğlu, dıştan bilgi konusunda yardım alınabileceğini ancak müdahale konusunda destek istenmesinin doğru olmadığını savundu.

Sucuoğlu, UBP olağan kurultayına tek başkanla gidileceği yönünde konuştuklarını ancak bir mutabakata imza atmadıklarını belirterek, erken seçimle aynı tarihe denk gelen olağan kurultayın erkene alınıp olağanüstü kurultayla birlikte yapılmasının doğru olduğunu kaydetti.

“Taçoy çekilseydi sorun yaşanmayacaktı”

İki adayın kurultaydan çekilmesi sonucu UBP olağanüstü kurultayının yapılamaması hakkında konuşan Faiz Sucuoğlu, “Kurultayda Hasan Taçoy ile aramızda büyük fark vardı. Kurultayın ikinci turu yapılmaması için benim lehime çekilmesini beklerdim. Demokrasi anlayışı farklıdır saygı duyarım. Çekilseydi yüzde 99 bu sorunlar olmayacaktı” şeklinde konuştu.

“Telkin aldım ancak ölüm tehdidi almadım”

İkinci tura kalan ancak Hasan Taçoy’la birlikte yarıştan neden çekildikleri üzerine konuşan Sucuoğlu, “Kurultaydan çekilmem istendi. Bana ve kurultayda ikinci tura kalamayan ancak bana destek verecek adaylara rakip leyhine adaylıktan çekilmem için telkinlerde bulunuldu. Telkinde bulunan kişilere elinizde bilmediğim bilgimi var yoksa ben vatan haini miyim diye sordum? Adaylıktan çekilmemle ilgili bir neden ortaya konulmadı. Ölüm tehditti almadım. Bana önümüzde 8-9 aylık bir süreç var, verilen sözler var bu nedenle adaylıktan çekilmem istendi. Taçoy, çekilmezse bende çekilmeyeceğim dedim. Çekileceğini öğrenince kararımı verdim” ifadelerini kullandı.

“Herkes neyin ne olduğunu bilir”

Adaylıktan çekilmesiyle ilgili dedikodular olduğunu ve parti meclisinde zaman ve gün vermeden detaylı bir şekilde anlattığını ifade eden Sucuoğlu, “Herkes benim kadar neyin ne olduğunu bilir” dedi.

“Dik durmayı öğrenmeliyiz”

Sucuoğlu, adaylıktan çektirilmesiyle ile ilgili telkin yapılması davetinin dışarıdan değil içeriden geldiğine dikkat çekerek, “Demokrasiye inanıyorsak dışarıdan görüş alabiliriz ama müdahale asla. Davet KKTC’den ve bizden çıkıyor. Üzücü olan budur. Eğer sen cesursan ve yarışacaksan, yardım al katkı al görüş al ancak sıkıştıklarında başkalarını müdahil ederler. Dik durmayı öğrenmeliyiz. KKTC’nin iç konuları bizi ilgilendirir dış konularda Anavatanla beraber hareket etmeliyiz. İç konularla ilgili dıştan yardım ve müdahale istenmesi ayıptır” diye konuştu.

“AKP’li vekili talebin buradan geldiğini söyledi”

Bakanlık yapmış en güçlü 5 adayının arasında yüzde 41 oranla 2 bin 700 oy aldığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Taçoy dışındaki adaylar ikinci turda bana destek vereceklerdi. Adaylıktan neden çekildiğimi ağzımdan duymak istiyorlar. 15 Kasımda buraya gelen AKP’li bir milletvekili arkadaş, talebin buradan geldiğini söyledi. Eskiden kalan bir alışkanlık sıkışınca dıştan yardım ve müdahale istenir. Bu değişmeli. Dıştan danışma, bilgi alma ve yardım anlamında yardım alınabilir sıkıntı yok ancak telkin ve müdahale için yardım istemek yanlıştır” diye ifade etti.

“Niyet var imza yok”

Hükümet kurulma süreci nedeniyle kurultayla ilgili yaşananları konuşmadığını ancak artık konuşabileceğini belirten Sucuoğlu, “Tek aday ile kurultaya gidileceğiyle ilgili 18 vekil imza atmadı niyet belirtti. İkisi farklıdır. Kurultaya tek aday gidilecek diye bir şey olamaz. Demokrasiye aykırıdır ve şekillendirilemez” dedi.

“Kurultay ile seçim aynı ay yapılmamalı”

Üye veya milletvekilinin olağan genel kurultayda aday olabileceğini anlatan Sucuoğlu, “Hükümet kurulursa aday olmak doğru olmaz diye sözlü olarak konuştuk ancak kurultayın olacağı döneme erken seçim konulursa o zaman işler değişir. Olağan Kurultay Ekimde yapılacaksa ve bu dönemde erken seçim varsa, o zaman kurultay ertelenir. Hukuksal ve yargı anlamında bu durum sorun yaratabilir” diye konuştu.

“Atanmış değil seçilmiş başkan”

Parti tüzüğüne göre 3 yıl içinde olağan kurultayın yapılması gerektiğini yazdığını anlatan Sucuoğlu, ileride sıkıntı yaşanabilecek kurultayın erken seçim nedeniyle ertelenmemesi için Mayıs ayında yapılabileceğini dile getirdi. Sucuoğlu, “Olağan ve olağanüstü kurultayı Mayısta yapalım yeni başkanla seçime gidelim. Böylece seçime atanmış başkanla değil seçilmiş başkanla gidilir. Kontenjanla hareket eden kaybeder. Üye seçtiğini desteklemek ister. Arzu edilen atanmış değil seçilmiş başkandır” ifadelerini kullandı.

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11/12/2020 16:05