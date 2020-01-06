Sucuoğlu: Af için 4 aylık müracaat süresi verilecek

Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin görüşülmesi sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu söz aldı ve yasaya ilişkin bilgi aktardı.

Sucuoğlu, af için 4 aylık bir müracaat süresi verileceğini söyledi.

Sucuoğlu, Sosyal Sigorta yatırımında sıkıntı çeken işverenler ve belediyelerden de talep gelmesi halinde yardımcı olacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, düzgün ödeme yapan işletmeler için de bir önergeleri bulunduğunu, onlara da katkı verilmesi yönünde bir çalışmaları bulunduğunu anlattı.

ÇELER: “DÜŞÜNÜLMEDEN YAPILAN AF TAMAMEN POPÜLİZM”

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler de sigortalar ile ilgili af konusunun iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, sigortaları düşünülmeden yapılan affın tamamen popülizm olduğunu söyledi.

06/01/2020 16:50