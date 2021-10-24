Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, UBP’liler ile buluştu

ads ads ads ads
24/10/2021

ads
ads
ads
Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, UBP’liler ile buluştu

UBP Milletvekili UBP Genel Başkan Adayı ve Dr. Faiz Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, Ulusal Birlik Partililer ile buluştu.

UBP Milletvekili UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu, yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisi içinde gençlere ve kadınlara daha fazla söz hakkı verilmesi için çalışacağını kaydetti. Partinin birlik ve bütünlüğünün önemine ve önceliğine dikkat çeken Sucuoğlu, en köklü ve güçlü parti olan Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara tek başına  hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, ekonomik örgütlerle işbirliği içinde ülke ekonomisinin planlaması için çalışacağını belirterek; İsraf ve tüketim ekonomisi yerine, yapılacak olan ekonomik atılımlar ile, altı ay ile bir yıl yıl içinde; üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine, ihracatına ve kalkınmaya geçileceğine inandığını ifade etti.

24/10/2021 16:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, UBP’liler ile buluştu, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.