Sucuoğlu: Ana vatan Türkiye'mizin desteği ile sorunların üstesinden geleceğiz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin, bayramın hemen arifesinde yaşamakta olduğu sorunların, el birliği ve ana vatan Türkiye’mizin desteğiyle üstesinden geleceğiz." dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Değerli halkımız, değerli kardeşlerim, Kurban Bayramını, tüm İslam alemi ile birlikte bir kez daha idrak ediyoruz. Adına her ne kadar bayram desek de dünyanın içinden geçmekte olduğu ekonomik ve siyasi çalkantı, savaşlar, terör, gıda sıkıntısı gibi insanoğlunun geleceğini tehdit eden unsurlar, hepimizde endişe yaratmaktadır” dedi.

Sucuoğlu, “Ülkemizin, bayramın hemen arifesinde yaşamakta olduğu sorunların, el birliği ve ana vatan Türkiye’mizin desteğiyle üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

"BAYRAMIN BİRLİK, DAYANIŞMA VE HUZUR İÇERİSİNDE GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, üzerimize düşen siyasi sorumluluğun bilincindeyiz” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“KKTC’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının esenliği, müreffeh geleceği, ana vatan Türkiye’nin hak ve çıkarları, bizler için ülkenin siyasi geleceğini planlamakta en büyük motivasyondur.

Bayramın, olabildiğince bayram tadında geçmesi, insanımızın yüzünün mümkün olduğunca gülmesi, çocuklarımızın hafızalarında, bizim çocukluğumuzun bayramları gibi yer edinmesini yürekten diliyorum...

Ailevi bayram geleneklerinin sürmesi, ziyaretler, küskünlüklerin sona ermesi, insanımızı yaşamakta olduğu geçici hüzün çemberinden çıkarabilecek potansiyele sahiptir... Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olmasını, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Halkımızın, ana vatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Bu habere tepkiniz:



08/07/2022 18:46