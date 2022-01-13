ads

Sucuoğlu, Ankara'da Memur-Sen'i ziyaret etti

Sucuoğlu, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

ads ads ads ads ads
13/01/2022

ads
ads
ads
Sucuoğlu, Ankara'da Memur-Sen'i ziyaret etti

Ankara’da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük sendika konfederasyonlarından Memur-Sen’in genel merkezini ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen’e bağlı sendika genel başkanlarıyla görüştü.

Sucuoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da eşlik etti.

Çalışma hayatı ve sendikal gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, Memur-Sen’i çalışmalarından dolayı tebrik eden Sucuoğlu, sahip olduğu örgütlü yapısı ile Memur-Sen’in ulusal ve uluslararası anlamda başarılı bulduğunu kaydetti.

Ali Yalçın ise Kıbrıs’taki çalışma hayatı, işçi ve işveren gündeminin yanı sıra sendikal faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve zaman zaman çeşitli konular üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, Memur-Sen’i ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu’na teşekkür etti.

13/01/2022 15:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sucuoğlu, Ankara, Memur-Sen,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.