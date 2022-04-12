Sucuoğlu Ankara’ya gidiyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetiyle mali protokolü görüşmek üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Ziyaret kapsamında, imza aşamasına gelinen Türkiye-KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde son ayrıntıların ele alınarak imzalanması öngörülüyor.

Başbakan’ın Ankara ziyaretinde Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe konulması planlanan altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projelerin de değerlendirileceği belirtildi.

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12/04/2022 12:54