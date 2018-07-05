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Sucuoğlu Arter’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi. 

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05/07/2018

Sucuoğlu Arter’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arter, Sucuoğlu’yla hem ülke gündemini hem de Gazimağusa ile ilgili konuları görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti ve hem UBP hem de Faiz Sucuoğlu’na kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.
Kendisine verilen desteğin, aynı zamanda sorumluluk da yüklediğini ifade eden Arter, destek verenleri pişman etmemek için bu sorumluluk bilinciyle 4 yıllık dönemde çok çalışacağını kaydetti.

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TAGS: faiz sucuoğlu, haber, kıbrıs, ismail arter
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