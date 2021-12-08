Sucuoğlu: Asgari ücreti, seçimden önce belirlemek istiyoruz

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında alınan ekonomik tedbirlerinin yeterli olmadığı yönünde şikâyetler geldiğini ve tedbirlerin yetersiz olduğunu bildiklerini ifade ederek, günlerdir akaryakıt sorunuyla uğraştıklarını ve bugün bu sorunu çözdüklerini artık yeni ekonomik tedbirlerin geleceğini kaydetti. Sucuoğlu, yeni ekonomik tedbirlerle ilgili çalışmalar başlatacaklarını söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüştüğünü anlatan Sucuoğlu, seçim öncesi asgari ücretin belirlenmesini istediklerini, ilgili tarafların mutlaka masaya oturacağını belirtti. Sucuoğlu, asgari ücretin seçimden önce belirlenebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Temel gıda maddelerinde elimizden gelen katkıyı koymalıyız”

Ülkeye ithal ürünler getiren tedarikçilerin kurduğu sivil toplum örgütü Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin (TUTDER) gıda ve temizlik ürünlerinde devletin aldığı KDV, stopaj ve Fiyat İstikrar Fon’dan vazgeçmesi ve bazı ürünler üzerindeki ithalat yasağının kaldırılmasıyla ilgili önerileri değerlendiren Sucuoğlu, bu konuda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

TUTDER’in taleplerinin üzerine çalışıp kendilerine bilgi verecek bir ekip bulunduğunu, şu anda bu önerilerin incelendiğini ifade eden Sucuoğlu, temel gıda ve temizlik ürünlerinde ellerinden gelen katkıyı koymak istediklerini kaydetti.

Sucuoğlu, öneriler üzerinde çalışma yaptıklarını, mümkün olanı gerçekleştireceklerini söyledi.

“Aşılamada büyük artış var”

Pandemide son dönem birçok sorun yaşandığı ve yeni bir organizasyona ya da düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Sucuoğlu, “Aşılamadan memnunum. Günde 10 bin aşıya ulaştık. Böyle giderse birkaç hafta içinde yüzde 90-95 oranına çıkacağız. Pozitif vaka ve hastaneye yatış sayısı gerçekten çok. Aşısızlar yanında aşı süresi biten hastalar da hayatını kaybediyor. Evet bazı sıkıntılar var ama sağlıkta dünya sorunlar yaşıyor. Şansımız küçük bir ülke olmamız ve aşılamayı hızlı bir şekilde tamamlayacak olmamızdır. Eksiklikler, yorgunluk ve personel eksikliği var. Elimizdeki ambulans sayısı bellidir. Sıkıntıları gidermek için çalılıyoruz” dedi.

“Asgari ücret seçimden önce belirlenebilir”

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüştüğünü anlatan Sucuoğlu, “Seçim öncesi asgari ücret belirlenebilir. İlgili taraflar masaya oturacak” dedi.

“Yeni ekonomik tedbirler alınacak”

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında alınan ekonomik tedbirlerinin yeterli olmadığını bildiğini ifade eden Sucuoğlu, “Günlerdir akaryakıt sorunuyla uğraşıyoruz. Akaryakıt sorunu bugün çözüldü. Yeni ekonomik tedbirler gelecek” ifadelerini kullandı.

“Kasada para yok stabil para birimine nasıl geçilecek?”

“Türk Lirası yerine Euro para birimine geçilmesi gerektiğiyle” ilgili söylemleri değerlendiren Sucuoğlu, “Kasada para yok, stabil para birimine nasıl geçilecek? Para birimini değiştirmek kolay değil. Ekonomistlerle görüştüm, şu an için ihtimal vermiyorlar. Bizim gibi yardım ve borçlanmayla giden ülkelerde para biriminin değiştirilmesinin imkânsıza yakın ve macera olduğunu söylediler” şeklinde konuştu.

“2 milyar sterlinin gelmesinin önü açılmalı”

Sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılması gerektiğine dikkat çeken Sucuoğlu, şöyle konuştu:

“Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı’nda alınan ara emrinin kaldırılması için oda ile görüştük. Onlara imar planın önemini anlattık. Bu açılım, 2 milyar sterlin gelmesinin önünü açacak. Bölgeye 25 bin konut yapılacak. Yatırımcıyı kaçırmayacak adımlar atılmalı. Yap işlet devret modelleri görüşülmeli. Fransız ve Alman yatırımcılar var. Sentetik maddelerden gemi yapılması düşünülüyor. İçinde çiftlik bulunduğu tatil köyleri yapılmak isteniyor. Sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılmalı. Yabancılara mal satışı artırılmalı ancak stratejik ülkelere mal satma konusunda sınırlama olabilir. İmar planı üzerindeki ara emrinin kalkacağını düşünüyorum” dedi.

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08/12/2021 19:15