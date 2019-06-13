Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı dairelerle merkezleri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler, Çalışma ve İhtiyat Sandığı Dairelerini, Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi, Lapta Huzur Evi, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Girne, Güzelyurt ve Lefke şubelerini ziyaret etti.

Bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği Sucuoğlu, personelle sohbet etti ve dairelerle ilgili bilgi aldı.