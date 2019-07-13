Sucuoğlu: Bakanlık, çocuğumun yanında olacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, aynı aileden 4 vatandaşın denizde boğularak hayatını kaybetmesinin tüm halkı derinden üzdüğünü bildirdi.

Sucuoğlu yayımladığı taziye mesajında, “Bu üzücü olay yaşandığı andan itibaren, Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, tedavi altında olan çocuğumuzun durumunu yakından takip etmektedir. Ayrıca aile yakınlarının durumu da takip edilmekte olup; bundan sonraki süreçte de Bakanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuğumuza ve aile yakınlarına gereken her türlü desteği sağlayıp onların yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.” dedi.