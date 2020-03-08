Sucuoğlu: Bakanlık olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız

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08/03/2020

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Sucuoğlu: Bakanlık olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız" dedi.

Sucuoğlu, Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnızca bir günde değil her koşulda, her alanda  kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmaya;  haklarını güvence altına almaya ve  korumaya , bunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Bakanlık olarak  kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir.

2020 yılında da  kadınların sosyal statüsünün güçlenmesi,  çalışma yaşamına dahil olması, kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi   konusunda sürdürülebilir adımlar atmak öncelikli hedefimiz olacaktır.”

08/03/2020 13:05
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TAGS: Sucuoğlu: Bakanlık olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız, haber, kıbrıs,
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