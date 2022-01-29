Sucuoğlu: Bakımevinde hemşire sayısı arttırılacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Sınırüstü Yaşlı Bakımevine ziyaret ederek, orada yaşanan durumla ilgili incelemelerde bulundu.

Ziyarette bakımevinde yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, yaşanan durumla ilgili olarak " Devlet bir hata yaptı, göz ardı etti." dedi.

Vakfın özel bir kurum olması nedeniyle yetki karmaşası yaşandığını belirten Sucuoğlu, " Yetki karmaşası nedeniyle insanlarımız ızdırap çekiyor. Soruşturma devam ediyor. Ne gerekirse en hızlı şekilde yapılması için hazırım" açıklamasında bulundu.

"HEMŞİRE ALINACAK"

Sucuoğlu, Bakımevi için en az 4 hemşire gerektiğini gerekirse Maliye Bakanı'na yetki verilerek sınavda başarılı olup kadro nedeniyle alınamayan kişiler arasından görevlendirme yapılacağını belirtti.

Bakımevindeki pozitif hastalarla ilgili de açıklama yapan Sucuoğlu, durumu ağır olanların hastanede tedavi altın alınacağını diğerleri için ise şartların iyileştirilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını açıkladı.

"YÖNETİM BELEDİYEYE DEVREDİLECEK"

Sucuoğlu ayrıca Pazartesi gününden itibaren gereken iyileştirmenin yapılması için bakımevinde yönetimin vakıflar ve belediyenin ortaklaşa yapacağını da ifade etti.

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29/01/2022 12:45