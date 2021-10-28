Sucuoğlu: bana iftara atıyorlar hepsini reddediyorum…

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’na sayılı günler kala adaylar arasındaki rekabet ciddi şekilde arttı. UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu diğer aday Hasan Taçoy’un gün içerisindeki çeşitli iddialarına yanıt verdi.

Haber Kıbrıs’a değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu suçlamaları kesin bir dille redderek “Hasan beyin söyledikleri tam bir yalan. Bunun adı komplo” ifadelerini kullandı.

Kendisinin alının ak olduğunu kesin bir dille ifade eden Sucuoğlu “Veremeyeceğim bir hesabım yok” dedi.

“Yalan söylüyor… Bana iftira atıyor!”

Video skandalı davası ile ilgili kendisinin bir alakası olmadığının altını çizen Sucuoğlu, Taçoy’un kendisini davanın içerisine çekmeye çalıştığını söyledi.

Söz konusu video olayının görüldüğü mahkemede kendisinin adının dahi geçmediğine vurgu yapan Sucuoğlu, “Böyle bir durumda Hasan beyin yaptığı tam bir yalan. Hasan bey verdiği tüm demeçlerde yalan söylüyor” dedi.

“Videodan kendisi söz etti…”

Genel Başkan Adayı Taçoy’un, Ersan Saner’in olduğu skandal videoya ilişkin “Şehir efsanesi olarak bir süredir konuşuluyordu” ifadelerini hatırlatan Faiz Sucuoğlu “Hasan bey, bir ortamda böyle bir videodan kendisi söz etti. Ben bu konuya ilişkin tek kelime etmedim. Madem Hasan bey böyle videonun varlığından haberdardı neden konuyu polise taşımadı” sözlerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 19:21