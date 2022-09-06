Sucuoğlu, Genel Başkanlıktan istifa ediyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, genel başkanlıktan istifa ediyor.

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06/09/2022

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Sucuoğlu, Genel Başkanlıktan istifa ediyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, genel başkanlıktan istifa ediyor.

Bir süredir UBP içerisinde “Başkan ayrı, Başbakan ayrı olmaz” tartışması vardı. Sucuoğlu, kısa süre önce DP- YDP ile hükümeti kuramayarak, kısa sürede başbakanlığı bırakmak zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz hafta, “kurultayla geldim, kurultayla giderim. İstifa etmeyeceğim. Kurultay doğal tarihinde olacak” diyen Sucuoğlu’nun, neden bir haftada istifa kararı aldığı ise merak konusu.

06/09/2022 11:37
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TAGS: ubp, sucuoğlu, istifa, başkan,
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