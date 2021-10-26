Yapılan 12-13 ankette açık ara önde görüldüğünü aktaran Sucuoğlu, “Birinci geleceğim seçimde neden rakibimin kuyusunu kazayım. Benim aptal olmam lazım. Yaptıkları anketleri açıklayamıyorlar. Her şey düzgün giderken neden bozayım. Deli miyim?” diye sordu. Kendi adını verdiği iddia edilen olaydaki kadın hakkında konuşan Sucuoğlu, “Kadını tutuyorsunuz bırakıyorsunuz 2 gün sonra yeniden tutukluyorsunuz.

Bu sürede kimlerle görüştü. Yargıya ve polise karışmak istemem. İfade mi değiştirdi bilmiyorum. Farklı meydan giden bir olay var. Emare yok. Yazışmam olduğu iddialarına gülüp geçerim” dedi. Videoda yer alan ve yayan kişilerin konuşulması yerine başka kişilerin de adının konuşulduğunu aktaran Sucuoğlu, “Rum tarafından kim yayınlattı kötü niyetli kimdir. Kim nerden aldı ve yayınlattı esas olay budur.

Bu rezalet kurultayın önüne geçti. Olayın kendisini tartışmıyoruz başka yere gitti. Pislik önümüzde duruyor. Birileri halt yiyecek ama başkaları konuşuluyor. Olayı bu kadar deşmenin bir anlamı yok. Çocuklar ve aile var. Yargı devam ediyor. Kimin yaptığı ve yaydığı tespit edilirse çorap söküğü gibi gelir” şeklinde konuştu. Kurultayda aday olan bazı kişilerin taraftarlarının bu olayı seçim malzemesi yaptığına dikkat çeken Sucuoğlu, “Bir arkadaşın taraftarları ev ev gezip bunu gündem yapıyor ve suçlamalarda bulunuyor. Proje ile seçime girmek yerine ayak oyunları ile giriyorlar. Yarışmamak ve kurultay olmasın diye uğraşıyorlar”ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Ersan Saner’in etrafındaki kişiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunan Sucuoğlu, “6 ilçede seçim yaparak milletvekillerini baskı altına almak istediler. Ersan Beyin bunu kendi aklıyla yaptığını düşünmüyorum. Ersan beyin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum.

Etrafındakiler yanlış ve bilerek yanlış yönlendirerek adımlar attırıldı. Kendisine uyarılarda bulundum” dedi. Bir internet sitesinde kardeşinin adının geçirilmesi hakkında konuşan Sucuoğlu, “Sistematik bir şekilde hareket ediliyor. Kardeşimin adını kullandılar daha sonra siteyi arayarak müdahale ettim. Tutuklanan Muhittin Özsağlam’ın avukatı ile görüştüm. Yargılama bitince konuşacağız.

Muhittin’e sordum haberim olmadan bu işlere girdin mi diye sordum evlatlarının üzerine yemin ederek yokum dedi. Muhittin de yemekte yoktu. Telefoncu var mı diye sormuşlar arkadaşını önermiş bu nedenle soruşturma yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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26/10/2021 16:11