Sucuoğlu: Biz gücümüzü mühürle birleştirelim

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezileri çerçevesinde, Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti.

Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge halkının sevgi gösterileri ile karşılandı.

Minareliköy için her zaman “UBP’nin kalesi” diye tanımlama yaptıklarına işaret eden Sucuoğlu, halkın ve partililerin sevgisine her zaman layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Siyasetin her zaman halkın takdiri ile yürütülmekte olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, halkın UBP’ye sevgi ve ilgisinin mühürle bütünleşmesini istediklerini söyledi.

Karma oyun hem UBP hem de ülkenin yönetiminde yarattığı sorunlara vurgu yapan Sucuoğlu, UBP’nin yıllardır gücünü mühürden aldığını belirtti.

Sucuoğlu, “ Bırakın karma oy ile küçük partiler uğraşsın! Biz gücümüzü mühürle birleştirelim. Tek başına güçlü bir iktidar yaratalım” dedi.

Ekonomide istikrarı yakalamak için tüm kadrolarıyla çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günden beri bir çok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti

Bölgedeki seçim çalışmaları kapsamında, Aşağı ve Yukarı Değirmenlik’i ayrı ayrı ziyaret eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milletvekilleri Adaylarına, halkın ilgisi yoğun oldu.

Örgüt yapısı ve çalışmalarıyla halkla en çok içiçe olan partinin yıllardır UBP olduğuna işaret eden Sucuoğlu, son 15 günde pek çok lokasyonda örgüt iletişim büroları açtıklarını söyledi

Bugüne kadar yapılan anketlerde UBP’nin açık ara önde çıktığına vurgu yapan Sucuoğlu, çalışmaları aynı disiplin ve ruhla devam ettirmeleri halinde UBP’nin önünde kimsenin duramayacağını, tek başına iktidarın yakalanacağını ifade etti.

Vatandaşlara UBP’ye mühürle destek olması çağrısını yineleyen Sucuoğlu, "Partililerimiz çalışmalarını yaparken mühür konusunda ısrarlarını ve telkinlerini artırarak devam ettirmeli"dedi.

Başbakan, 23 Ocak gecesi tek başına iktidar olma coşkusunu hep birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2022 16:24